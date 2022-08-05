اكثر من 7سنوات.. انفصال آيتن عامر عن زوجها

وقالت آيتن عامر في تصريح لوكالات :"بالفعل انفصلت عن محمد بهدوء، وربنا يكتب له الخير، وهو إنسان محترم ويستاهل كل خير".

ورفضت آيتن الكشف عن أسباب الطلاق، مؤكدة أن هذه الأشياء "أسرار بيوت".

يذكر أن آيتن عامر، كشفت مؤخرا حقيقة إجرائها جراحة "تكميم المعدة"، بعد ظهورها وقد خسرت كثيرا من وزنها.



وكانت مواقع صحفية وصفحات مهتمة بأخبار المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء عن خضوع آيتن عامر لعملية تكميم المعدة، بعد إنجاب طفلها الثاني، وهو ما نفته آيتن عامر.

وقالت الفنانة المصرية خلال لقائها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" ،"سبب فقداني الكثير من وزني خلال فترة قصيرة بعد ولادتي لابني الثاني، يوسف، هي إرادتي في الالتزام بنظام غذائي صارم".

وأضافت: "لم أخضع لعملية تكميم في المعدة، كما يتهمني الكثير من الجمهور".