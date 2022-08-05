الموقف المروري في شوارع بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حركة السير والمرور جيدة و انسيابية عالية في جانب الرصافة"، مبينة أن "بعض الكثافات في مداخل العاصمة بغداد".

واضافت، أن "حركة السير والمرور جيدة في كافة التقاطعات والساحات والشوارع الرئيسية، مع وجود بعض الكثافات في مداخل بغداد ".

