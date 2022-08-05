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الكشف عن تفاصيل الأنفجار الذي استهدف مول تجاري في زيونة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "الانفجار تم بواسطة عبوة ناسفة محلية الصنع كانت موضوع امام "ماكسي مول" ضمن منطقة زيونة بالعاصمة بغداد".

وأضاف، أن "الأنفجار خلف أضراراً مادية كبيرة بالمول، دون تسجيل إصابات بشرية".


وفجر اليوم، تعرض "ماكسي مول" في منطقة زيونة إلى استهداف بعبوة ناسفة، دون تسجيل إصابات بشرية.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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