انت الان تتابع خبر الكشف عن تفاصيل الأنفجار الذي استهدف مول تجاري في زيونة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "الانفجار تم بواسطة عبوة ناسفة محلية الصنع كانت موضوع امام "ماكسي مول" ضمن منطقة زيونة بالعاصمة بغداد".

وأضاف، أن "الأنفجار خلف أضراراً مادية كبيرة بالمول، دون تسجيل إصابات بشرية".



وفجر اليوم، تعرض "ماكسي مول" في منطقة زيونة إلى استهداف بعبوة ناسفة، دون تسجيل إصابات بشرية.