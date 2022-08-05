بعد احمد ابو هشيمة.. هل أرتبطت ياسمين صبري من جديد؟ ( صورة)

واكتفت ياسمين بوضع ايموجي "قلب" على الصورة دون اي توضيح ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي الى التساؤل ما اذا كانت ياسمين قد ارتبطت فعلا ام انها صورة قديمة لها.وعلّق بعض نشطاء السوشيال ميديا على صور ياسمين الأخيرة، متسائلين عن حقيقة زواجها، فكتب أحد المتابعين معلقاً: "هي اتجوزت تاني ولا إيه؟؟ في دبلة في إيدها"، وهو ما تجاهلته ياسمين ولم ترد على تلك التساؤلات لتوضح صحة زواجها من عدمه، أم أنها عادت لزوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وكان أبو هشيمة قد تحدث في لقاء صحافي عن طليقته الفنانة ياسمين صبري، قائلاً: "كل الاحترام والتقدير والمعزّة لياسمين، ثانياً حياتنا الشخصية مستحيل أتكلم فيها لأنها مش شخصية ليا لوحدي، فيه طرف تاني فيها".