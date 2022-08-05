متى تتوقف خسائر السكك الحديدية؟ وزير النقل يتعهد أمام المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

ظلت هيئة السكك الحديدية لعقود طويلة، أن تحاول الاستمرار رغم الأعباء المالية الثقيلة، والتي وصلت بالهيئة إلى تحقيق خسائر سنوية تصل إلى أكثر من 50 % من إيراداتها.

ومع ثورة التطوير التي شهدها مرفق السكك الحديدية، من خلال تحديث العربات والجرارات وتطوير السكة والمحطات ونظم الإشارات، فضلا عن الارتقاء بالعنصر البشري الذي يعد عصب المؤسسة، حاولت وزارة النقل وضع آليات مختلفة لإدارة مرفق السكك الحديدية، حتى يتمكن من تلافي خسائره.

وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير قال – خلال تصريحات تلفزيونية – إن إيرادات السكك الحديدية قبل التطوير كانت حوالي ما بين 3 إلى 4 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن الرواتب وصلت إلى نحو 5 مليارات، بالإضافة إلى وجود مصاريف وقود وخدمات تصل إلى نحو 3 مليارات جنيه، ما يعني أن السكك الحديدية لم تكن تحقق إيرادات تعادل 50 % من المصروفات.

وأشار إلى أن هيئة السكك الحديدية تحتاج الآن إلى 1.1 مليار جنيه لسد العجز بين الإيرادات والمصروفات، لافتا إلى أن الهيئة أصبحت منذ العام الماضي تحصل على الوقود من وزارة البترول في مقابل السداد لها.

وأكد وزير النقل في تصريحاته، بأنه يتعهد أمام المصريين بأنه مع مطلع أغسطس 2023، سيعلن أمام الشعب المصري بأن هيئة السكك الحديدية لم تعد تحقق أي خسائر، وأنها قادرة على الأقل من تحقيق مصروفاتها والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، دون أن تحمل خزينة الدولة أي أعباء إضافية.

وأضاف كامل الوزير أن الدولة أسقطت 35 مليار جنيه من الديون على السكك الحديدية، كما أن البنك المركزي أسقط جزءا من الديون السكك، وأيضا بنك الاستثمار الوطني أسقط جزءا من الديون، مشيرا إلى أن الوزارة تتحمل 604 ملايين جنيه، نتيجة زيادة الوقود والمرتبات وقطع الغيار، ولذا تعمل الوزارة على زيادة الإعلانات ومصادر الدخل.