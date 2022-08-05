الأمن يكشف تفاصيل سرقة منزل الإعلامية ميار الببلاوي بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل تعرض منزل الإعلامية ميار الببلاوي في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة للسرقة.

وكتبت "ميار" عبر حسابها بـ"فيسبوك": "اتسرق مني مبلغ كبير بالنسبة لي، والكارثة معرفش فين وإزاي اختفى، الطريقة عجيبة أوي.. عارفة إنكم هتقولولي فداكي، لكن بالله عليكم تدعولي على اللي قهرني كده النهاردة ونكد عليا وخد شقايا ورزق ابني بالسرقة والحرام".

انتقلت أجهزة الأمن لمسكنها، حيث أقرت أنها لم تقدم أي بلاغات فى هذا الشأن وأنها كانت تحتفظ بمبلغ مالي داخل إحدى الغرف بمسكنها، وبتاريخ 3 أغسطس الجاري أخذت المبلغ المالى وتوجهت إلى إحدى الشركات لشراء وحدة سكنية، إلا أنها إكتشفت وجود نقص بسيط بالمبلغ المالي المشار إليه، فنشرت مقطع الفيديو المنتشر لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبمعاينة مسكنها تبين سلامة جميع المنافذ وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على حقيقة الواقعة.