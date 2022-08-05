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الموجة السادسة.. الصحة تكشف ضوابط العزل المنزلي لمصابي كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:


نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، قواعد وضوابط العزل المنزلي للحالة الإيجابية معمليًا بفيروس بدون أي أعراض.

وجاءت قواعد العزل المنزلي للحالة الإيجابية معملية بفيروس كورونا بدون أي أعراض على النحو التالي:

- يكون العزل لها لمدة 5 أيام من تاريخ الاختبار الإيجابي للكوفيد-19.

- في حالة انتهاء العزل يستمر الشخص في ارتداء الكمامة.

- المدة 5 أيام إضافية في تحركاته.

- في حال ظهور الأعراض خلال فترة العزل تعامل الحالة طبقا لفترات العزل المقررة وفقا للتصنيف الإكلينيكي للحالة / الأعراض بسيطة - متوسطة – شديدة).

ضوابط العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا:

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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