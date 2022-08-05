دعا لقبول الاتفاق المطروح.. البيت الأبيض: محادثات إيران النووية "اكتملت تقريبا"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران "اكتملت تقريبا".

وقال متحدث الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، في تصريحات صحفية، إن "المحادثات مع إيران بشأن التوصل لاتفاق نووي اكتملت تقريبا"، مشيرا إلى أن الوقت "ينفد" فيما يتعلق بالتوصل لاتفاق نووي مع إيران.

وفي السياق، دعا كيربي طهران لقبول الاتفاق المطروح على الطاولة في الوقت الحالي، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من اليوم، استأنف مسؤولون أمريكيون وأوروبيون وإيرانيون لقاءات غير رسمية في فيينا، في محاولة لإحياء الاتفاق النووي، بعد توقف استمر لأشهر.

وللمرة الأولى منذ مارس/آذار الماضي تلتقي الأطراف المعنية بالاتفاق النووي بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، من أجل إحياء اتفاق 2015.

ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول أخرى (الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) منذ شهور في فيينا، حول صفقة لإعادة التزام طهران بالقيود على برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

وتخللت المفاوضات سلسلة من الانقطاعات بسبب الخلافات الرئيسية بين طهران وواشنطن.

وفي مايو/ أيار 2018، أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العقوبات على طهران، بعد إعلان انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في عهد سلفه الديمقراطي باراك أوباما.

(الاناضول)