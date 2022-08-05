شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار ليفربول اليوم.. مدافع الريدز على رادار برشلونة ونونيز يوجه رسالة لصلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهى يوم كروي جديد داخل قلعة الكامب نو، حيث شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول العديد من الأحداث اليوم السبت، تأتي أبرزها محاولة برشلونة التعاقد مع مدافع الريدز.

ويستعرض لكم موقع "السعودية سبورت 365" آخر أخبار ليفربول اليوم الخميس الموافق 4 أغسطس الجاري.

ليفربول يستعد لمواجهة فولهام



ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، استعداداته لمواجهة نظيره فولهام ضمن منافسات الجولة الأولي.

ويحل الريدز ضيفًا على فولهام، غدًا السبت على ملعب "كرافن كوتيج"، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

برشلونة يفاوض أرنولد



وكشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي برشلونة في التعاقد مع ترينت ألسكندر أرنولد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وبحسب صحيفة "SPORT bible"، فإن برشلونة يرغب في التعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول، بمقابل مادي مرتفع يصل إلى 67 مليون جنيه إسترليني.

نونيز يشيد بمحمد صلاح

تحدث داروين نونيز مهاجم ليفربول، عن الدعم الذي تلقاه من الدولي المصري محمد صلاح في التأقلم والانسجام مع الفريق.

وقال نونيز في مقابلة مع موقع ليفربول الرسمي: "ساعدني محمد صلاح على التأقلم، بالإضافة إلى الانسجام معه ومع بقية اللاعبين، مثل فابينو وهندرسون".

وتابع:" سوبر هاتريك لايبزج؟ استمتعت بأهدافي بشكل كبير، خاصة بعد أن منحني محمد صلاح ركلة الجزاء، كان ذلك رائعًا من جانبه، ولفتة رائعة توضح قيمة مو".