شكرا لقرائتكم خبر عن مخصصات تطوير البحث العلمى بالعام الجديد.. 615 مليون جنيه لـ"تنمية الابتكار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة خلال السنة المالية الجديدة 2022/2023 من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان ( مجلسي النواب والشيوخ) الضوء علي التفاصيل الكاملة لمخصصات البرامج المستهدفة في قطاع البحث العلمي.

وفي هذا الصدد، نستعرض خطة التعليم قبل الجامعي خلال العام المالي الجديد - انطلاقا مما ورد بتقرير لجنة الخطة والموززنة بمجلس النواب :

1- معهد بحوث الالكترونيات: 385 مليون جنيه .

2- هيئة الاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء 440 مليون جنيه .

3- مركز بحوث وتطوير الفلزات 409 ملايين جنيه .

4- الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية 152.7 مليون جنيه.

5- معهد بحوث أمراض العيون 271 مليون جنيه. -

6-معهد القومي لعلوم البحار والمصائد 409 ملايين.

7- المعهد القومي للبحوث الفلكية الجيوفيزيقية 284 مليون جنيه

8- هيئة تمويل العلوم والتكنولوجية والابتكار 615 مليون جنيه.

9 معهد تيودور بلهارس 108 ملايين جنيه