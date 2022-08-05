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مخصصات تطوير البحث العلمى بالعام الجديد.. 615 مليون جنيه لـ"تنمية الابتكار"

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القاهرة - سامية سيد - ألقت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة خلال السنة المالية الجديدة 2022/2023 من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان ( مجلسي النواب والشيوخ) الضوء علي التفاصيل الكاملة لمخصصات البرامج المستهدفة في قطاع البحث العلمي. 

 

وفي هذا الصدد، نستعرض خطة التعليم قبل الجامعي خلال العام المالي الجديد - انطلاقا مما ورد بتقرير لجنة الخطة والموززنة بمجلس النواب : 

1- معهد بحوث الالكترونيات: 385 مليون جنيه .

2-  هيئة الاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء 440 مليون جنيه . 

3- مركز بحوث وتطوير الفلزات 409 ملايين جنيه . 

4- الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية 152.7 مليون جنيه. 

5- معهد بحوث أمراض العيون 271 مليون جنيه. - 

6-معهد القومي لعلوم البحار والمصائد 409 ملايين. 

7-  المعهد القومي للبحوث الفلكية الجيوفيزيقية 284 مليون جنيه

8- هيئة تمويل العلوم والتكنولوجية والابتكار 615 مليون جنيه. 

9 معهد تيودور بلهارس 108 ملايين جنيه

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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