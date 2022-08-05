شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة آرسنال وكريستال بالاس في افتتاحية البريميرليج والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم "السعودية سبورت 365" موعد المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال أمام نادي كريستال بالاس في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2022/2023.

ويحل آرسنال ضيفًا ثقيلًا على نظيره كريستال بالاس على ملعب "سيلهرست بارك" ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج.

ويأمل النادي اللندني في بداية قوية أمام كريستال بالاس وتحقيق الفوز من أجل حصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة الإنجليزي هذا الموسم وذلك لتحسين بدايته عن الموسم المنصرم.

آرسنال قد تلقى هزيمة مفاجأة في لقائه الأول أمام نادي برينتفورد من الموسم الماضي بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب الأخير.

موعد مباراة ارسنال وكريستال بالاس اليوم

وستنطلق مباراة أرسنال وكريستال بالاس اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة أرسنال وكريستال بالاس

وستنقل مباراة الجانرز أمام كريستال عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".الناقل الحصري للبطولة الإنجليزي بتعليق المعلق العماني المٌخضرم، خليل البلوشي

وكان نادي مانشستر سيتي قد توج مؤخرًا بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة عن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوف قائد منتخبنا الوطني محمد صلاح.

واحتل النادي اللندني في الموسم الماضي المرتبة الخامسة برصيد 69 نقطة مبتعدًا عن المربع الذهبي المؤهعل لبطولة دوري أبطال أوروبا بفارق نقطتين.

