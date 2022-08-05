شكرا لقرائتكم خبر عن موقف أليسون بيكر من مباراة فولهام في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن موقف أليسون بيكر حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، من المشاركة في مباراة فولهام في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022/2023.

موعد انطلاق الدوري الإنجليزي

وكانت رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم "بريميرليج"، أعلنت عن انطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، يوم 5 أغسطس.

وستقام مباراة وحيدة اليوم الجمعة في افتتاح الدوري الإنجليزي، بين آرسنال ونظيره كريستال بالاس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.



إصابة أليسون بيكر

وكان البرازيلي الدولي أليسون بيكر، تعرض لإصابة في البطن بعد مشاركته في مباراة مانشستر يونايتد الودية في بداية فترة الإعداد والتي انتهت بخسارة الريدز.

أليسون يقترب من المشاركة أمام فولهام

وأوضحت شبكة "ليفربول إيكو"، أن أليسون بيكر شارك بشكل طبيعي في تدريبات ليفربول، وأصبح قريب من المشاركة في التشكيل الأساسي أمام فولهام.

موعد مباراة ليفربول وفولهام

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضيفًا على فولهام، غدًا السبت على ملعب "كرافن كوتيج"، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى ليفربول لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الافتتاحية أمام فولهام، في رحلة البحث عن لقب الدوري الإنجليزي، الذي فقده في الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة عن نظيره مانشستر سيتي.