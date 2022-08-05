شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع ليفربول يغيب عن مباراة فولهام في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، ضربة قوية قبل انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الجديد، بإصابة مدافعه وغيابه عن المباراة الافتتاحية أمام فولهام.

موعد انطلاق الدوري الإنجليزي

وكانت رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم "بريميرليج"، أعلنت عن انطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، يوم 5 أغسطس.

وستقام مباراة وحيدة اليوم الجمعة في افتتاح الدوري الإنجليزي، بين آرسنال ونظيره كريستال بالاس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

موعد مباراة ليفربول وفولهام

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضيفًا على فولهام، غدًا السبت على ملعب "كرافن كوتيج"، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ليفربول يعلن غياب كوناتي عن مباراة فولهام



وأعلن نادي ليفربول في بيان رسمي، عن غياب إبراهيما كوناتي عن مباراة فولهام بالدوري الإنجليزي الممتاز بسبب الإصابة.

وقال ليفربول في بيانه: "كوناتي سيغيب عن بداية موسم 2022/2023، بعد تعرضه لإصابة"، حيث لم يوضح النادي تشخيص الإصابة التي تعرض لها في مباراة ستراسبورج الودية.

وكان ليفربول خسر من نظيره ستراسبورج، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعت بينهم يوم الأحد الماضي، ضمن الفترة التحضيرية للريدز.