صلاح على موعد مع رقم قياسي جديد السبت المقبل

لندن: تنتظر المصري “محمد صلاح”، لاعب نادي ليفربول، فرصة لتحطيم رقم قياسي جديد في مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز لهذا الموسم 2022-2023.

ويخطّط صلاح لهزّ شباك نادي فولهام، في الجولة الأولى، ليكون أول لاعب في مسابقة “البريميرليغ” يسجّل في المباريات الافتتاحية للموسم السادس على التوالي.

وسبق لصلاح أن سجّل في جميع المباريات الافتتاحية، في المواسم الخمسة الماضية، تحديدًا منذ موسم 2017- 2018.

وفي المباريات الافتتاحية، أحرز صلاح أهدافًا بشباك أندية: واتفورد ووست هام ونوريتش سيتي وليدز يونايتد، في خلال آخر 5 أعوام.

ويستهل ليفربول مشواره في الدوري الإنكليزي، بمواجهة نظيره فولهام، السبت المقبل، وعلى أرضية ملعب “كرافين كوتاج”.

يذكر أن صلاح لعب 4 مباريات أمام فولهام، وسجل خلالها هدفين.

وكان تقرير إنكليزي أشاد بتألق صلاح في أكثر من مكان وعبر عدة أدوار، مؤكدًا أن ذلك ظهر جليا في مباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي.

وحقق ليفربول لقب الدرع الخيرية بالفوز 3-1 على غريمه مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز “بريميرليج” الموسم الماضي.

هذا ونشرت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية الشهيرة تقريراً عن صلاح عنونته: “محمد صلاح كل شيء لليفربول” مستعرضةً ما قام به النجم المصري في ثوبه الجديد من أدوار متعددة تنوعت بين الهداف والممرر الحاسم ومحطة الانتظار والجناح وغيرها.