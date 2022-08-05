الأحد.. بدء اختبارات الانضام لفرقة الرقص المسرحي الحديث بالأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تعلن فرقة الرقص المسرحي الحديث المصري؛ التابعة لدار الأوبرا المصرية، تحت إشراف مديرها الفني الفنان وليد عوني، عن فتح باب الإختبارات للإنضمام إلى الفرقة، خلال الفترة من 7 إلى 11 أغسطس الجاري من الساعة الواحدة ظهراً حتى السادسة مساءً بقاعة التدريبات رقم 5 دار الأوبرا المصرية بالجزيرة.

وقال المخرج وليد عوني المدير الفني للفرقة، في بيان صحفي: إن الفرقة ستفتح أبوابها لاستيعاب طاقات جديدة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلى 30 عام، وفتح المجال أمام الشباب لتقديم إبداعاتهم في مجالات الرقص الحديث.

يذكر أن فرقة الرقص المسرحي الحديث تأسست عام 1993، وتعتبر هي الأولى من نوعها في الوطن العربي التي أحرزت نجاحات كبيرة من خلال تناولها مواضيع متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية، وقدمت أكثر من 26 عرضًا فنيًا، وشاركت في العديد من المهرجانات الدولية فى عدد كبير من الدول الأوربية والآسيوية والدول العربية وحصلت على العديد من الجوائز داخل من وخارجها.