مصرع 3 أطفال وإصابة الأم وشقيقين في حريق شقة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي 3 أطفال أشقاء مصرعهم أثناء تلقيهم العلاج بمستشفى سوهاج العام متأثرين بإصابتهم بحروق نارية متفرقة بالجسد بينما أصيبت والدتهم وشقيقين بحروق سطحية واختناقات في نفس الحريق ويتلقون العلاج في مستشفى أخميم المركزي، جرى إيداع الجثث مشرحة المستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

كان اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة باندلاع النيران في شقة سكنية ووجود مصابين دائرة قسم شرطة الكوثر.

بالانتقال والفحص، تبين اندلاع الحريق في شقة سكنية ملك "كريمة. ص" وتقيم دائرة قسم الكوثر.

نتج عن الحريق إصابة المذكورة و5 أطفالها بحروق نارية متفرقة بالجسد، وجرى نقلهم لمستشفتي سوهاج العام وأخميم المركزي.

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج على الحريق قبل امتداده لوحدات سكنية مجاورة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي وقت لاحق وردت إشارة لقسم شرطة الكوثر من مستشفى سوهاج العام بوفاة كل من "أدهم. أ" 13 عامًا، وشقيقتاه "شاهندة" 9 أعوام، و"أمنية" 7 أعوام متأثرين بإصابتهم بحروق نارية متفرقة بالجسد أثناء تلقيهم العلاج.