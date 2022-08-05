"علاء عبدالرحيم" وكيلًا لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:



أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور علاء أحمد السيد عبدالرحيم جانب، الأستاذ بقسم الأدب والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة؛ للقيام بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

حصل وكيل الكلية الجديد على درجة الليسانس في اللغة العربية من كلية اللغة العربية (جامعة الأزهر) بأسيوط بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف سنة 1996م، ثم درجة التخصص (الماجستير) من كلية اللغة العربية (جامعة الأزهر) بالقاهرة بتقدير ممتاز سنة 2002م، ثم درجة العالمية (الدكتوراه) في الأدب القديم بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلها بين الجامعات سنة2005م.

عين معيدًا بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة (قسم الأدب والنقد) 1997م، ومدرسا مساعدا 2002م، ومدرسًا عام 2005م، وأستاذًا مساعدًا عام 2011م، وأستاذًا في ٢٠١٩م.

ويلقب الدكتور علاء جانب بشاعر الأزهر، وهو مستشار الأنشطة الثقافية لجامعة الأزهر، وحصل على المركز الأول ولقب بأمير الشعراء في جائزة أمير الشعراء من هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث بالإمارات العربية المتحدة لعام 2013م، ولقبه معالي رئيس جامعة الأزهر بـ (شاعر الأزهر) في عام ٢٠١٩م.

وحصل على المركز الأول في جائزة كتارا عن قصيدته "كما يلتقي البحران" في مديح السيدة خديجة رضي الله عنها.