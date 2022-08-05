جثة فتاة داخل سيارة مركونة تثير الرعب في حدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة فتاة داخل سيارة ملاكي تنبعث منها رائحة كريهة مما أثار حالة من الرعب بمنطقة حدائق الأهرام غرب الجيزة.

تلقى العميد أحمد الدسوقي مأمور قسم الهرم، إشارة من إدارة شرطة النجدة باشتباه الأهالي في سيارة ملاكي بالبوابة الثانية لهضبة الأهرام.

وجه العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، بسرعة انتقال رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

تبين بالفحص أن السيارة الملاكي بداخلها جثة فتاة دون إصابات ظاهرية، مر على وفاتها أكثر من ٢٤ ساعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.