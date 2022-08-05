"جروح متهتكة والتواءات" .. ننشر التقرير الطبي لجثمان ضحية حادث الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد البدري:

حصل الخليج 365 على صورة ضوئية من التقرير الطبي لجثمان فارس محمد عاشور طالب الثانوية العامة الذي لقي مصرعه بعد أن صدمته سيارة على طريق الساحل الشمالي قرب مدينة العلمين.

وذكر التقرير الطبي الصادر من مديرية الشئون الصحية بمطروح، أنه بالكشف الظاهري على المتوفى فارس محمد عاشور، 18 عاما، الذي سجلت وفاته في تمام الساعة 2:30 صباحا بتاريخ 1 أغسطس الجاري إثر حادث سير، تبين وجود جروح متهتكة بالوجه والفكين، مع جروح قطعية باليد اليسرى.

وأشار التقرير إلى أن الإصابات التي وجدت بجثمان المتوفى تضمنت وجود كسر في عظمة الكوع اليسرى، مع التواء في الساقين نتيجة كسور متهتكة بها.

وأوضح التقرير أن سبب الوفاة نتج عن اشتباه كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، وتوقف بعضلة القلب وهبوط حاد بالدورة الدموية.

ولفت التقرير إلى أنه لا يوجد شبهة جنائية في الواقعة ما لم تحدد المباحث والنيابة العامة غير ذلك.

كان أجرى "الخليج 365" لقاء في بث مباشر مع أسرة فارس طالب الثانوية العامة الذي فقد حياته بسبب سيارة صدمته على طريق العلمين، وذلك بعد أيام قليلة على أدائه امتحانات الصف الثالث الثانوي.

وقالت شيماء عاشور عمة الطالب الشهود من زملاء فارس أكدوا أن السيارة كانت تسير بسرعة جنونية لدرجة أن جسده اختفى عن أنظارهم من شدة الاصطدام، مشيرة إلى أن التحريات أظهرت أن الطريق الذي وقع به الحادث كان مضاءا كما لم تثبت وجود أثر لفرامل السيارة على الأرض".

وأعلنت أسرة الطالب فارس تقديم بلاغ للنائب العام لطلب سرعة التحقيق في وفاة ابنهم مطالبين بالقصاص العادل من المتهم.

ودشن أصدقاء وزملاء طالب الثانوية العامة حملة على صفحات التواصل الاجتماعي حملت عنوان "حق فارس لازم يرجع" للمطالبة بمحاسبة المتسبب في وفاته.

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