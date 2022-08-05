أم و5 أطفال.. 6 مصابين في حريق شقة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيبت ربة منزل و5 أطفالها بحروق نارية متفرقة بالجسد، مساء الخميس، في حريق شقة دائرة قسم شرطة الكوثر بمحافظة سوهاج، جرى نقل المصابين للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج إشارة من غرفة عمليات النجدة باندلاع النيران في شقة سكنية ووجود مصابين دائرة قسم شرطة الكوثر.

بالانتقال والفحص، تبين اندلاع الحريق في شقة سكنية ملك "كريمة. ص" وتقيم دائرة قسم الكوثر.

نتج عن الحريق إصابة المذكورة و5 أطفالها بحروق نارية متفرقة بالجسد، وجرى نقلهم لمستشفى سوهاج العام ومستشفى سوهاج الجامعي.

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج على الحريق قبل امتداده لوحدات سكنية مجاورة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.