شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الدفاع التركي: ثاني شحنات الحبوب تغادر أوكرانيا غدًا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ملف تصدير الحبوب الأوكرانية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين تشاووش أوغلو وغوتيريش، الخميس، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، نشرته على موقعها الإلكتروني.

وأوضح البيان أن الطرفين "تناولا، خلال الاتصال، آخر المستجدات المتعلقة باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية".

ثاني الشحنات تغادر أوكرانيا الجمعة



وعلى الصعيد نفسه، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أنه من المخطط مغادرة ثاني شحنة حبوب من موانئ أوكرانيا، الجمعة، تنفيذا لاتفاقية إسطنبول لنقل الحبوب.



وقال أكار، الخميس، في تصريحات نقلها الموقع الإخباري الرسمي "تي آر تي خبر"، إنه أجرى لقاءين منفصلين (عن بعد) مع نظيره الأوكراني أوليكسي رزنيكوف، ووزير البنية التحتية أوليكسندر كوبراكوف.

وأوضح أنه بحث مع الوزيرين مسألة نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وآخر المستجدات على الساحة الأوكرانية.

وأضاف أن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول (تركي- روسي -أوكراني- أممي) يواصل أعماله دون مشاكل.

وتابع موضحًا أنه "نتيجة للعمل المكثف والتنسيق في المركز، من المخطط أن تبحر، الجمعة، 3 سفن من الموانئ الأوكرانية في إطار (اتفاقية) شحن الحبوب".

وأشار إلى أنه من المرتقب أن يتم تفتيش سفينة فارغة في إسطنبول قبل مغادرتها إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق الخميس، اجتازت سفينة الحبوب الأوكرانية "رازوني" المحملة بأول شحنة حبوب مضيق جناق قلعة (الدردنيل) التركي، لتواصل طريقها إلى ميناء طرابلس اللبناني، بعد مغادرتها موانئ أوكرانيا الإثنين.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

قال مسؤول تركي كبير (الثلاثاء)، إن بلاده تتوقع أن تغادر سفينة حبوب واحدة تقريبا الموانئ الأوكرانية كل يوم، ما دام الاتفاق الذي يضمن المرور الآمن قائما، وذلك بعد أن غادرت أول سفينة منذ بدء الحرب ميناء أوديسا بسلام أمس.

وأظهرت بيانات ريفينيتيف أيكون أن السفينة الأولى، رازوني، التي تحمل ما يزيد عن 26 ألف طن من الذرة إلى لبنان، كانت تبحر في غرب البحر الأسود قبالة دلتا الدانوب الرومانية في الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش، في منتصف الطريق تقريبا إلى المياه التركية، حيث سيتم تفتيشها يوم الأربعاء