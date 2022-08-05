شكرا لقرائتكم خبر عن 203 طلبات و37 أداة رقابية حصاد النائبة رشا أبو شقرة بدور الانعقاد الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائبة رشا أبو شقرة أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الثانى كالآتى:

_ استخدام 37 أدوات رقابية من بينهم اقتراح برغبة بشأن عمل دورات تدريبية للفئة المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية وأسفر عن تنفيذ فعلى للمقترح والقيام بالدورات التدريبية لاتفاقية التجارة الحرة.

_ 7 كلمات داخل الجلسة الموافقة على مشروع قانون الترقيات لاساتذة الجامعة ودفاعا عن حقوق أعضاء هيئة التدريس

_ المشاركة فى 48 جلسة عامة

_ 247 ظهور إعلامى

_ المشاركة فى 3 ندوات وفعاليات

_ 51 حضور باللجان النوعية

_ 203 طلب خدمى



