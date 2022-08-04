تعليق جديد للمالكي بشأن الانتخابات المبكرة

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، أن إجراء أي انتخابات مبكرة يجب أن يتم وفق الدستور والاجماع الوطني.

وقال المالكي في بيان، "نجدد التأكيد على أن الالتزام بالاليات الدستورية والقانونية هو الخيار الوحيد الذي يجنب العراق الازمات المتلاحقة التي الحقت اضرارا فادحة بالمصالح العليا للشعب العراقي وعرضت السلم الاهلي الى مخاطر جدية".

وأضاف أن "اجراء اي انتخابات مبكرة يجب أن يتم وفق الدستور والاجماع الوطني وبما يعزز الوحدة الوطني ويمنع تكرار ما حدث في الانتخابات السابقة التي شهدت عملية تلاعب غير مسبوق وما نزال نعاني من تداعياتها واثارها السلبية التي احدثت شرخا خطيرا في النسيج الاجتماعي".