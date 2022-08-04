إخماد حريق بمحطة كهرباء في الموصل

وقالت المديرية في بيان، إن "فرق الدفاع المدني في مركز سنجار بمحافظة نينوى تخمد حادث حريق اندلع بمحطة كهرباء قضاء سنجار غرب مدينة الموصل بسبب تماس كهربائي".

وأضاف البيان أن "الفرق تسيطر على النيران المندلعة بمحولة ١٦ ميكا واط وقابلو ١١ كيلو واط بمهنية عالية وبوقت قياسي قصير وتحد من توسعها وانتشارها إلى باقي أنحاء المحطة وبدون اي اضرار بشرية".