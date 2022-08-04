الحشد يثني على خطاب الصدر ويؤكد التزامه بالمعايير الوطنية

بغداد - ياسين صفوان - اثنى الحشد الشعبي، الخميس، على خطاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فيما أكد التزامه بالمعايير الوطنية.

وقال الحشد في بيان، "تثني هيئة الحشد الشعبي على الخطاب الخطي المنصف لسماحة السيد مقتدى الصدر والموجه اليوم الخميس لمجاهدي الحشد الشعبي".

وأضاف "في هذا الصدد يعاهد الحشد قيادة وأفراد الشعب العراقي والمرجعية الدينية على التزامه بالمعايير الوطنية والمهنية التي تصب في خدمة عراقنا الحبيب".

ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، رسالى الى الحشد الشعبي، فيما اشار الى هناك فسطاطين: فسطاط الطالبين للوحدة بلا هدى ولا كتاب منير، وفسطاط الطالبين للوحدة وفق أسس ومعايير عقلية ودينية واجتماعية ووطنية واخلاقية.