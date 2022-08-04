تسرب لغاز الكلور في بابل.. الدفاع المدني يعلن معالجته

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن معالجة تسرب لغاز الكلور في محافظة بابل.

وقالت المديرية في بيان، إن "فرق الدفاع المدني في بابل بإشراف العميد احمد علي حسين مدير المحافظة تعالج تسرب لغاز الكلور من اسطوانة سعة ١ طن داخل مشروع ماء الحلة الكبير في منطقة حي الطيارة بمركز المحافظة".

وأضاف البيان "تمكنت مفارزنا في مراكز (الحلة والجنائن ورتل الطوارئ) من إغلاق الصمام ورفع الاسطوانة وغمرها في الحوض المخصص دون تسجيل اي حالة تسمم تذكر".