الوحش يكشر عن أنيابه.. الصين تطلق 11 صاروخ تجاه تايوان

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الخميس، أن القوات الصينية أطلقت صواريخ بالستية "عدة" في المياه المحيطة بتايوان خلال المناورات العسكرية الصينية.

ونددت الوزارة التايوانية بما وصفته بأنه "تصرفات طائشة تهدد السلم الإقليمي"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وجاء في بيان مقتضب صادر عن وزارة الدفاع التايوانية أن الحزب الشيوعي الصيني "أطلق دفعات عدة من صواريخ دونغفينغ الباليستية في المياه المحيطة بشمال شرقي تايوان وشمال غربها اعتبارا من حوالي الساعة 13:45" بحسب التوقيت المحلي للجزيرة.

ولم يؤكد الجيش التايواني الموقع الدقيق لمكان سقوط الصواريخ أو ما إذا كانت قد حلقت فوق الجزيرة، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

وأكد جيش التحرير الشعبي الصيني أيضا إطلاق صواريخ.

قيادة المسرح الشرقي

وقال المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي للعمليات الكولونيل، شي يي، إن القوات الصينية شنت "هجوما بقوة الصواريخ التقليدية متعددة النماذج على مناطق بحرية محددة سلفا قبالة الجزء الشرقي من جزيرة تايوان"، وفقا لفرانس برس.

وأضاف الكولونيل شي أن "جميع الصواريخ أصابت الهدف بدقة وجرى اختبار دقة الضربة وموانع دخول المنطقة".

سيستخدم لأول مرة مدفعية قتالية

وفي اليوم السابق، كتبت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية أن الجيش سيستخدم لأول مرة مدفعية قتالية بعيدة المدى بالقرب من تايوان وسيستخدم صاروخ "دونغفونغ 17" الأسرع من الصوت.

وكانت وزارة الدفاع التايوانية قالت في وقت سابق اليوم الخميس، إن القوات الصينية أطلقت عددا من الصواريخ في محيط جزيرة تايوان، مضيفة أنه تم تفعيل أنظمة دفاع ذات صلة كرد فعل على إطلاق صاروخي صيني.

وأفاد صحفيون من وكالة فرانس برس أن الجيش الصيني أطلق مقذوفات باتجاه مضيق تايوان مع بدء مناورات عسكرية واسعة حول الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.