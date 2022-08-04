شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد السجينى: توقيت الحوار الوطنى مهم ولابد من القبول بمخرجاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحوار الوطنى هو إعداد جيد للجمهورية الجديدة بعيدا عن الشعارات أو الآمال أو المشروعات الارتجالية، وأهم شيء نحتاجه الاستدامة.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال برنامج مصر جديدة، المذاع على قناة أيه تى سى، أن بناء الأمم عندما يستند إلى قواعد مستقرة من التفاهم ومساجات مشتركة سنكون مطمئنين كسياسيين ومتخصصين أو مواطن بسيط سيقدر هذا العمل.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن المحليات جزء من التحديات الكبيرة التي تواجه الشعب المصرى، ونوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث إن توقيت الحوار الوطنى مهم، وقناعة الرئيس السيسى دائما ما كانت قائمة على الحوار.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لابد من القبول بمخرجات الحوار الوطنى، مشيرا إلى أن قانون المحليات ليس عصاة سحرية وهناك قوانين مكملة منها قانون التخطيط العام للدولة .