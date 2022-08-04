شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هيام الطباخ: إبراز الكوادر الشبابية من خلال نادى مدربى التنسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حريصون على نقل الخبرات من الكوادر السياسية الخاصة بنا بصورة ناجحة، مشيرة إلى أن تدريبات نادى مدربى التنسيقية تمت على 12 جولة تدريبية بمختلف محافظات مصر، وتهتم في إبراز الكوادر داخل كل محافظة للدخول في المعترك السياسى للمحليات القادمة بشكل موسع.

وأضافت هيام الطباخ خلال برنامج السلطة التشريعية على قناة "إكسترا نيوز"، موجودون في الشارع كنواب وكأعضاء للمس احتياجات المجتمع ودائما نقول إن الأرض هي الأسبق والأوقع للتطبيق، ونوصل للشباب على أرض الواقع حتى لا يكون هذا الأثر مجرد شعارات.

وأشارت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أنه بدأنا في تجميع الأفكار وهى ماذا نحتاج في هذه الفترة وما هي الموضوع المطروحة على الساحة، ومنها موضوع المحليات، وبدأنا في التجمعات بالنادى ووضعنا أيدينا على أهم الموضوعات والتركيز على موضوعات التواصل مع شكاوى المواطنين، وكيف يدير الفرد حملته الانتخابية بفريقه على أكمل وجه، ودائما التنسيقية تستوعب جميع الفئات في المجتمع المصرى.