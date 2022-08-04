شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: جلسات الحوار الوطني ستناقش كل ما هو جاد ورفع التوصيات لرئيس الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ضياء رشوان، المنسق العام لحوار الوطنى، إنه لن نصوت على شيء في الحوار الوطنى بل سيتم نرفع التوصيات لرئيس الجمهورية، وبالتالي سنناقش كل ما هو جاد، وسنناقش كل شيء بجد ولن نسلق المناقشات .

وأضاف المنسق العام لحوار الوطنى، خلال برنامج مصر جديدة، المذاع على قناة أيه تى سى، أنه يوم 27 أغسطس سيتم الانتهاء من اختيار من سيشاركون في الحوار .

وتابع ضياء رشوان، أن الحوار الوطنى سيكون علنى وستراقبونه وتقيمون الأراء ولن يسمح في الجلسات بأى شيء يخالف تقاليد الحوار الجدى وتبادل الأراء بدون اتهامات او تسفيه من أي رأى ، وكل ما سيطرح سيتم عرضه على الشعب المصرى وسيرفع لرئيس الجمهورية وسيشارك الرئيس السيسى في نهاية جلسات الحوار الوطنى.