دبلوماسي روسي: مستعدون للحوار مع مفوضي واشنطن بشأن الاتفاق النووي الإيراني

محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا - (أ ش أ):

أكد المندوب الروسي الدائم للمنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أليانوف، اليوم الخميس، استعداده للحوار مع جميع المشاركين في محادثات فيينا بما فيهم ممثلو الولايات المتحدة بشأن استعادة خطة العمل المشتركة "الاتفاق النووي الإيراني".

وقال أليانوف - في تغريدة دونها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - إن "السياسة الخارجية لروسيا براجمتية (عملية) للغاية، أنا على استعداد للحديث مع جميع المشاركين في محادثات فيينا بما فيهم الولايات المتحدة من أجل تسوية إحدى القضايا الكبرى في مجال الأمن الإقليمي".

يُشار إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص بالمحادثات النووية الإيرانية روبرت مالي صرح - أمس - بأنه سيتوجه إلى فيينا لمواصلة المفاوضات بشأن الاتفاق النووي.

جدير بالذكر أنه في عام 2015، توصل الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وألمانيا إلى اتفاق نووي مع إيران من أجل معالجة الأزمة المتعلقة ببرنامجها النووي.

وقرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مايو 2018، الانسحاب من الاتفاقية، حيث فرضت واشنطن حينها أشد العقوبات ضد طهران، لكن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن أكد مرارًا وتكرارًا دعمه للعودة إلى الاتفاق النووي.

يُذكر أن في إبريل الماضي، أجرت كلًا من روسيا والمملكة المتحدة وألمانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا مناقشات مع إيران في فيينا حول إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة في نسختها الأصلية.