مسؤول عراقي: ماضون لتحقيق مستويات إنتاج للنفط عند 5 - 8 ملايين برميل يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ):

أكد المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية العراقية حامد يونس الزوبعي مساء اليوم الخميس المضى قدما في تنفيذ خطط العراق لإدامة وزيادة إنتاج النفط الخام وصولا إلى ما يتراوح بين 5 و 8 ملايين برميل يوميا.

وقال الزوبعي خلال الاجتماع الذي ترأسه لمسؤولي الشركات الاستخراجية لبحث ومتابعة خطط تنفيذ مشاريع إدامة وزيادة إنتاج النفط والتصدير إن وزارة النفط وشركة النفط الوطنية ماضيتان "في تنفيذ البرنامج المعد لزيادة خطط الإنتاج والصادرات بالتعاون مع الشركات العالمية المقاولة ".

وأضاف "أن العراق يمتلك قدرات إنتاجية واعدة تؤهله ليكون أحد أهم منتجي النفط الخام خلال السنوات القليلة القادمة".

وأوضح "أن الظروف التي شهدها العراق عام 2014 والأزمة الإقتصادية العالمية وانخفاض أسعار النفط قد عطلت خطط زيادة الانتاج الوطني وأهمية الدعم والتمويل المالي للوصول إلى الأهداف المخطط لها وفق حسابات دقيقة ويمكن الوصول إلى معدلات إنتاج من 5-8 مليون برميل باليوم خلال السنوات القادمة".

وذكر أن هذه الخطط ستأخذ بعين الاعتبار "المتغيرات ومتطلبات وحاجات الأسواق النفطية العالمية وأن خطط تنفيذ المشاريع تتضمن تكثيف عمليات الحفر والاستكشافات وتطوير البنى التحتية، وإنشاء محطات الضخ والمعالجة وشبكات الأنابيب واستثمار الغاز وتطوير منصات المنافذ التصديرية".

ويبلغ معدل إنتاج النفط في العراق حاليا أكثر من 4 ملايين و600 ألف برميل يوميا فيما يبلغ متوسط الصادرات النفطية 3 ملايين و300 ألف برميل يوميا.