مصرع عدة أشخاص بانفجار منزلين في ولاية نبراسكا الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تحقق شرطة ولاية نبراسكا الأمريكية، في سقوط عدة وفيات جراء انفجار وقع في الساعات الأولى من صباح الخميس، في مدينة لوريل، بالولاية، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".

وأوضحت أنه تم العثور على عدد غير معروف من القتلى في منزلين، مع تأكيد السلطات أن النيران طالت المنزلين.

وقال مسؤولو بلدية لوريل لصحيفة "ديلي ميل"، إنهم نصحوا بإدخال حالة الإغلاق "الموصى بها" من قبل شرطة مقاطعة سيدار.

وأوضح المتحدث باسم دورية ولاية نبراسكا، كودي توماس أنه "نشبت حريق في منزلين، وهذا كل ما نعرفه".

وقالت متحدثة باسم مكتب شرطة مقاطعة سيدار إنه ليس لديها "معلومات" بشأن الوفيات.