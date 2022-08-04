"استخدمت الفرامل".. ماذا قال المتهم في واقعة "حادث الساحل الشمالي"؟ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

حصل موقع الخليج 365 على صورة ضوئية من أقوال المتهم في واقعة مصرع طالب ثانوية عامة على طريق الساحل الشمالي قرب مدينة العلمين.

وقال المتهم في محضر الشرطة الذي حمل رقم 1666 لسنة 2022 جنح العلمين: "فوجئت به أمامي ومقدرتش أفاديه، ولقيت نفسي مقلوب بالعربية ومش فاكر أي حاجة حصلت بعدها.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات: "كنت أسير على سرعة حوالي 80 كم في الساعة وقمت باستخدام آلة التنبيه والمكابح وقت الحادث ومعرفتش أفاديه، ودا قضاء وقدر، وأنا أصبت بكدمات من الحادث".

كما أدلى شقيق المتهم الذي كان معه في السيارة بأقواله في محضر الشرطة قائلًا: "كنت مع اخويا في طريقنا لمارينا ونمت في الطريق وفوجئت بالحادث وان الإيرباج فتح في وشي ودا كل اللي فاكره.

وردًا على سؤال هل كان بإمكان شقيقك تفادي الحادث؟، أجاب شقيق المتهم: "أنا كنت نايم"

وفي السياق أجرى "الخليج 365" لقاءً في بث مباشر مع أسرة فارس طالب الثانوية العامة الذي فقد حياته بسبب سيارة صدمته على طريق العلمين، وذلك بعد أيام قليلة على أدائه امتحانات الصف الثالث الثانوي.

وتحدث محمد عاشور والد "فارس" لمصرواي قائلا: ابني كان أنهى امتحانات الثانوية العامة وخرج في رحلة مصيف مع أصحابه في الساحل الشمالي بعد ضغط الامتحانات وفي انتظار ظهور النتيجة، وفوجئت يوم 1 أغسطس الجاري باتصال هاتفي يبلغني أن ابني متوفى وجثمانه في مستشفى العلمين، وعندما ذهبت وشاهدته للمرة الأخيرة لم أجد في جسده شيئا سليما بداية من منطقة الجمجمة التي تهشمت وحتى قدميه التي بترت إحداها نتيجة الاصطدام البشع".

وأضاف والد فارس" كل ما أريده هو حق ابني ممن تسبب في موته، ولا أعلم سبب قرار إخلاء سبيل أن قائد السيارة المتهم ولكني لن أترك الحق، وطلبت من الجهات المختصة توقيع تحليل للمتهم لبيان تعاطيه مواد مخدرة أثناء القيادة من عدمه، وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة على الطريق الذي وقع به الحادث.

بدورها قالت شيماء عاشور عمة الطالب إن جميع الشهود من زملاء فارس أكدوا أن السيارة كانت تسير بسرعة جنونية لدرجة أن جسده اختفى عن أنظارهم من شدة الاصطدام، بما يدل على رعونة قائد السيارة المتهم، مشيرة إلى أن التحقيق أظهر أن الطريق الذي وقع به الحادث كان مضاءا وأن التحريات لم تثبت وجود أثر لفرامل السيارة على الأرض بما يعني أن قائد السيارة لم يحاول حتى تفادي الضحية".

في الوقت ذاته دخلت السيدة إيمان والدة فارس في صدمة شديدة جراء معرفتها بحادث وفاة ابنها، وقالت لمصراوي في كلمات مقتضبة "كل اللي بتمناه معاقبة اللي عمل كدا في ابني، دا كان حبيب الكل ومش بيزعل حد، كان نفسه يجيب مجموع كبير في الثانوية العامة، وكان متفوق رياضيا ومن أبطال الجمهورية في الكاراتيه، مش عايزة غير حقه".

وأعلنت أسرة الطالب فارس تقديم بلاغ للنائب العام لسرعة التحقيق في وفاة ابنهم مطالبين بالقصاص العادل من المتهم.

ودشن أصدقاء وزملاء طالب الثانوية العامة حملة على صفحات التواصل الاجتماعي حملت عنوان "حق فارس لازم يرجع" للمطالبة بمحاسبة المتسبب في وفاته.

الواقعة بدأت بتلقي قسم شرطة العلمين بمحافظة مطروح إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم أمام إحدى القرى السياحية على طريق الساحل الشمالي، ووجود حالة وفاة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة من قسم شرطة العلمين، رفقة سيارة إسعاف وتبين وجود جثمان فارس محمد عاشور، 18 عامًا،ونقل جثمانه إلى مستشفى العلمين النموذجي، فيما جرى ضبط سائق السيارة المتسبب فى الحادث والتحقيق في الواقعة.