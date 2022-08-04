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متحدثة الخارجية الروسية تقترح على بلينكن إمساك لافروف "من بنطاله"

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
اقترحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن يمسك وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين في كمبوديا، بنظيره الروسي سيرغي لافروف من بنطاله، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".
وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، في وقت سابق إنه إذا أراد بلينكن ذلك، فسوف يمسك لافروف من "زر قميصه"، بينما ردت زاخاروفا عبر قناتها في تطبيق تيليغرام، مقترحة خيارات أخرى: "هل حاولتم إمساكه من ربطة عنقه؟"، مضيفة هناك أيضا السروال".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إنه سيبحث عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مسألة تبادل الأسرى، خلال الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا في كمبوديا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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