صور.. حملات لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - الخليج 365:

واصل الجهاز التنفيذي لمركز ومدينة بلبيس اليوم الخميس حملات لإغلاق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة بدائرة المركز.

شارك في الحملة نائب رئيس مركز ومدينة بلبيس لشئون الوحدات المحلية وإدارة المتابعة الميدانية برئاسة المركز، وإدارة الإشغالات بمجلس المدينة، وقسم الإعلانات، وقسم رخص المحلات.

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية في مدينة بلبيس، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من جانبه أكد الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس على استمرارية وتواصل هذه الحملات تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.