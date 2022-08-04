الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على الرئيس الأوكراني الأسبق فيكتور يانوكوفيتش

04 أغسطس , 2022 الرئيس الأوكراني الأسبق فيكتور يانوكوفيتش (أ ف ب). فرضت دول الاتحاد الأوروبي الخميس عقوبات على الرئيس الأوكراني الأسبق المخلوع فيكتور يانوكوفيتش الموالي لروسيا، وعلى نجله أولكسندر لضلوعهما المفترض في تعريض أمن أوكرانيا للخطر. وحاء في بيان للمجلس الأوروبي أن الرجلين أدرجا في قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي والتي أعدت رداً على العدوان العسكري الروسي غير المبرر ضد أوكرانيا.

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