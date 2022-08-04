شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيت الأبيض: إيجابية مسحة كورونا لبايدن لليوم السادس على التوالى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال كيفن أوكونور، طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الاختبارات التي أجريت، اليوم /الخميس/، للرئيس الأمريكي لاتزال إيجابية لليوم السادس على التوالى، لكنه يشعر بأنه "جيد جدًا".

الاختبارات لاتزال إيجابية لليوم السادس على التوالى، لكنه يشعر بأنه "جيد جدًا"



وقال لأوكونور - في إفادة للبيت الأبيض، نقلت عنها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - إن نتائج اختبار كوفيد-19 لبايدن كانت إيجابية بعد ستة أيام من إصابته الثانية بكوفيد-19، الأمر الذي لوحظ في بعض المرضى الذين يتناولون العلاج المضاد للفيروسات "باكسلوفيد".

ونوه إلى أن الرئيس الأمريكي ثبتت إصابته أولًا بـ كوفيد-19 في 21 يوليو وأنهى عزلته الأسبوع الماضي، قبل أن تعود نتيجة الاختبارات إلى إيجابية مرة أخرى السبت الماضي.



وأضاف "الرئيس يشعر بحالة جيدة اليوم. لا يزال يعاني من سعال متقطع جدًا، لكنه يتحسن. ويظل نبضه ودرجة حرارته وضغط دمه ومعدل تنفسه وتشبعه بالأكسجين طبيعيا تمامًا. ورئتيه لا تزالان نظيفتان".



ومن المتوقع أن يستمر بايدن في العزلة في مقر الإقامة في البيت الأبيض حتى تحول نتيجة اختباره إلى سلبية.

وكشفت نتائج المسحة الثانية التي إجراءها الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد الماضي، عن إيجابية إصابته بفيروس كورونا، وسط حديث عدم فاعلية عقار "باكسلوفيد".

طبيب البيت الأبيض



وقال كيفن أوكونور طبيب البيت الأبيض، إن الرئيس "بحالة جيّدة"، رغم أن نتيجة الفحوص جاءت سلبية مدى أربعة أيام، أظهر فحص خضع له السبت نتيجة إيجابية.

وأضاف أوكونور إن الأمر مرتبط بما يعرف بـ "عودة النتيجة الإيجابية"، في مذكرة الأحد.

وقال إن المرضى الذين خضعوا للعلاج بواسطة عقار "باكسلوفيد"، كما هو الحال بالنسبة لبايدن، يتجاوزون الفيروس أحيانا لكن نتيجة فحوصهم تبقى إيجابية.

وأفاد بأن الرئيس "سيبقى قيد تدابير الحجر المشددة التي يخضع لها" و"سيواصل متابعة شؤون الأميركيين من مقر الإقامة التنفيذي".

وأفاد أوكونور السبت بأن بايدن "لم يشعر بتجدد الأعراض"، ما يعني أنه لن يحتاج للخضوع إلى علاج إضافي.

ورغم أن بايدن الملقّح بالكامل، اضطر إلى إلغاء زيارات مقررة لديلاوير وميشيغن، قال في تغريدة السبت "ما زلت أعمل وسأعود إلى الشارع قريبا".