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مشروع سعودي ينقذ السوريين والفلسطينيين في لبنان

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- بواسطة أيمن الوشواش - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مشروع دعم الأمن الغذائي للنازحين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في لبنان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، ومفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، وبعض الشخصيات في دار الإفتاء، وممثلين عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، ومدير فرع المركز في لبنان عبدالرحمن القريشي، وذلك في مقر دار الإفتاء.

وسيجري خلال المشروع توزيع 65 ألف سلة غذائية على مدار 12 شهرا، وتزن الحصة الواحدة 65 كجم ليصبح إجمالي وزن الحصص أكثر من 4 آلاف طن من المواد الغذائية، يستفيد منها أكثر من 300 ألف فرد من مختلف المناطق اللبنانية.

ويأتي المشروع ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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