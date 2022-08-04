مشروع سعودي ينقذ السوريين والفلسطينيين في لبنان

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وسيجري خلال المشروع توزيع 65 ألف سلة غذائية على مدار 12 شهرا، وتزن الحصة الواحدة 65 كجم ليصبح إجمالي وزن الحصص أكثر من 4 آلاف طن من المواد الغذائية، يستفيد منها أكثر من 300 ألف فرد من مختلف المناطق اللبنانية.ويأتي المشروع ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.
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