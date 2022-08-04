ربع سكان السودان يواجهون نقصا غذائيا حتى سبتمبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بأن التقديرات تشير إلى أن ربع سكان السودان (11.7 مليون شخص) يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي من يونيو إلى سبتمبر.

وأوضح المكتب، في آخر تحديث له حول الوضع في السودان، أن هذا العدد يمثل زيادة قدرها نحو مليوني شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، يعد الاقتصاد الهش ونوبات الجفاف الطويلة وانخفاض المساحة المزروعة وعدم انتظام هطول الأمطار من بين الأسباب الجذرية للزيادة.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن مكتب التنسيق أن الانتشار المرتفع لسوء التغذية الحاد في السودان يسهم في زيادة معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة.

ومن المتوقع حدوث زيادة أخرى في حالات سوء التغذية الحاد في ظل عوامل متعددة تفاقم هذه الزيادة. تشمل هذه العوامل ارتفاع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية وارتفاع التضخم، والتغطية المحدودة للمياه والصرف الصحي والنظافة والخدمات الصحية.

ويتوقع قطاع التغذية زيادة حالات الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد والتي قد تؤدي إلى الوفاة، ما لم يتم تنفيذ البرامج الوقائية والمبكرة لتحديد وعلاج الأطفال، وتوسيع نطاقها في الوقت المناسب، مع إيلاء اهتمام خاص للسكان الأكثر ضعفا في المناطق الأكثر تضررا.

وبحسب أوتشا، يظل الوضع الإنساني في السودان يشكل مصدر قلق كبير، مع الزيادة المطردة في مستويات انعدام الأمن الغذائي، ونزوح المزيد من المدنيين، ووصول المزيد من اللاجئين من البلدان المجاورة، ولا سيما جنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا.