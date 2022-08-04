عملية أمنية عراقية جديدة لملاحقة داعش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت العراق أمس انطلاق عملية أمنية في محيط مدينة آمرلي «180 كلم شمال بغداد». وقالت في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، «إن الفوج النهري التابع لقيادة عمليات الشمال بالحشد الشعبي، نفذ عملية تفتيش بمحيط مدينة آمرلي». وأضافت «إن العملية جاءت بتوجيه من المقر المسيطر في طوز خورماتو للعمليات المشتركة بهدف ملاحقة فلول داعش الإرهابية ضمن الأهداف المرسومة بمحيط مدينة آمرلي وتأمينها من العبوات الناسفة». وأضافت «إن العملية جاءت بتوجيه من المقر المسيطر في طوز خورماتو للعمليات المشتركة بهدف ملاحقة فلول داعش الإرهابية ضمن الأهداف المرسومة بمحيط مدينة آمرلي وتأمينها من العبوات الناسفة».

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