شكرا لقرائتكم خبر سوريا: احتجاز باخرة المواد الغذائية مؤامرة أمريكية ـ أوكرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة النقل السورية أن السفينة «لاوديسيا» وصلت أمس إلى مرفأ طرطوس، لتبدأ بتفريغ حمولتها وفق ما هو مقرر، وذلك بعد احتجازها في مرفأ طرابلس لعدة أيام بناء على «الادعاءات» التي تقدم بها السفير الأوكراني في بيروت.

وقالت الوزارة في بيان أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سان) إنه على مدى الأيام الماضية تابعت الوزارة والمؤسسة السورية للنقل البحري «الجهة الحكومية المالكة للسفينة» بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة النقل والأشغال اللبنانية والمعنيين في مرفأ طرابلس قضية السفينة التي كانت تنفذ رحلة مقررة لها.

وبينت الوزارة أن من ضمن رحلة السفينة إيصال توريدات غذائية «الطحين» إلى إحدى الشركات التجارية في لبنان ولتتابع بعد ذلك إفراغ حمولتها في مرفأ طرطوس بشكل روتيني ومعتاد.

وأشارت الوزارة إلى أن «صدور قرار القاضي اللبناني المختص بعد تدقيقه الأوراق والثبوتيات المتعلقة بالسفينة وكل الإجراءات اللازمة بذلك دون التوصل لأي من ادعاءات السفير الأوكراني يؤكد بطلان كل ما تم حبكه وتلفيقه والمبني على التسييس والولاء للإدارة الأمريكية وحلفائها في حربها ضد سوريا وفرضها الإجراءات القسرية الظالمة أحادية الجانب على الشعب السوري واحتياجاته والتي وصلت لمنع وتأخير وصول المواد الغذائية لمرفأ طرطوس».