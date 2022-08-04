306 خروقات حوثية للهدنة في أول 3 أيام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفشلت قوات الجيش اليمني محاولة تقدم لميليشيات الحوثي غرب محافظة مأرب، في ظل تمديد إضافي للهدنة الأممية.

وأعلن الجيش اليمني مقتل 4 وإصابة 16 آخرين من قواته، في خروقات لميليشيات الحوثي للهدنة الأممية، في مختلف جبهات القتال، في أول أيام الهدنة الممددة للمرة الثالثة.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان، «إن ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، ارتكبت 306 خروقات للهدنة الأممية خلال الثلاثة أيام الماضية (من الأحد للثلاثاء) في جبهات محافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.

وأوضح أن الخروقات تنوعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش والمقاومة بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالقناصة وبالطائرات المسيرة المفخخة.. مؤكدا أنه نتج عن الخروقات الحوثية مقتل 4 من قوات الجيش وإصابة 16 آخرين.

كما أشار البيان إلى قيام الميليشيات الحوثية باستحداث مواقع وحفر خنادق ونشر مدفعية وعيارات وطائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، دعا الأطراف إلى الاستمرار في عملية تبادل الكشوفات للإسراع في إطلاق سراح جميع المحتجزين. جاء ذلك في بيان توضيحي لمكتب المبعوث الأممي، تعقيبا على بيان سابق بخصوص اجتماع اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق إطلاق سراح المحتجزين والتي اختتمت اجتماعها السادس في العاصمة الأردنية عمان مؤخرا.

وقال البيان «يود مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن أن يوضح أنه خلال الاجتماع تم طرح مقترح لتشكيل لجنة تضم الطرفين في إطار مشترك بينهما لدعم عملية التحقق من هوية أسماء المحتجزين المدرجة في القوائم على أن يتم التوافق على التفاصيل بعد التشاور مع الجهات المعنية». وأضاف، «يحث مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن الأطراف بالاستمرار في عملية تبادل الكشوفات لضمان الإسراع في إطلاق سراح جميع المحتجزين وفق ما تم الاتفاق عليه في شهر مارس 2022».

إلى ذلك أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، نزوح 211 أسرة يمنية في الأسبوع الأخير من يوليو المنصرم، وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي، أنه بين 24-30 يوليو الجاري «تتبعت مصفوفة النزوح التابعة للهجرة الدولية 211 أسرة (يمثلون 1266فردا) نزحت مرة واحدة على الأقل».

وأوضحت أن عدد النازحين خلال الشهر المنصرم بلغ 490 أسرة يمثلون 2940 فردا، وأشارت منظمة الهجرة، إلى أن عدد النازحين خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يوليو 2022، بلغ 7.583 أسرة، بإجمالي 45.498 فرد، تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل.

الخروقات الحوثية في 3 أيام:







76 خرقا في الحديدة.



66 خرقا في تعز.



56 خرقا في حجة.



46 خرقا في مأرب.



44 خرقا في البرج.



9 خروقات في الجوف.



6 خروقات في صعدة.



2 خرق في الضالع.



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