« التعاون الإسلامي» تدعو لإحياء يوم حقوق الإنسان

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وحثت المنظمة، في بيان أمس، الدول الأعضاء على التضامن مع الشعوب الإسلامية في هذا اليوم، الذي أقره مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الدورة الـ48 التي انعقدت في العاصمة الباكستانية إسلام أباد في مارس الماضي .

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت منظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، والمنظمات المعنية، لإحياء اليوم الإسلامي لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، والذي يحتفل به العالم الإسلامي في الخامس من أغسطس من كل عام.وحثت المنظمة، في بيان أمس، الدول الأعضاء على التضامن مع الشعوب الإسلامية في هذا اليوم، الذي أقره مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الدورة الـ48 التي انعقدت في العاصمة الباكستانية إسلام أباد في مارس الماضي .

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