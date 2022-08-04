سقوط 5 صواريخ صينية على اليابان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت اليابان أن خمسة صواريخ باليستية أطلقتها الصين خلال تدريب عسكري أمس، سقطت داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة، بحسب هيئة الإذاعة اليابانية (ان اتش كيه)، وقدمت اليابان احتجاجا لدى بكين بشأن الواقعة.
وكانت وزارة الدفاع التايوانية أكدت في وقت سابق، أن جيش التحرير الشعبي الصيني أطلق «عدة صواريخ تونجفينج موجهة « إلى المياه بشمال شرق وجنوب غرب الجزيرة بعد ظهر أمس.وأدانت الوزارة « هذا العمل غير العقلاني الذي يقوض السلام الإقليمي».
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