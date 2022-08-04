9.5 ملايين دولار لمواجهة خطر المجاعة بالصومال

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وقال نائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في الصومال آدم عبد المولى أمس، «إن المساعدات الجديدة ستتوجه لسكان محافظتي باي وباكول في ولاية جنوب غرب الصومال الأكثر تضررا بالجفاف».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت وكالات الأمم المتحدة العاملة في الإغاثة الإنسانية 9.5 ملايين دولار أمريكي لتقديم مساعدة فورية للمناطق الأكثر عرضة لخطر المجاعة في الصومال.وقال نائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في الصومال آدم عبد المولى أمس، «إن المساعدات الجديدة ستتوجه لسكان محافظتي باي وباكول في ولاية جنوب غرب الصومال الأكثر تضررا بالجفاف».

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