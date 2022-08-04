حالته في خطر.. زوجة بايدن تثير قلق العالم حول صحة الرئيس الأمريكي

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

أثارت جيل زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قلق العالم حول صحة زوجها الذي يعاني من الإصابة بفيروس كورونا.

وأعربت جيل بايدن عن قلقها بشأن حالة زوجها، والتي يمكن أن تتفاقم بسبب فيروس "كورونا" والعملية الروسية في أوكرانيا وغيرها من التحديات الكبيرة التى تواجه واشنطن.

وذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر مقربة من السيدة الأولى أن "جيل بايدن تشعر بعمق بما عليه أن يمر به".

وأشارت الصحيفة إلى أن حالة بايدن تتأثر أيضا بتقييماته السياسية المنخفضة، وانتقاد المعارضين لسنه ومرضه المستمر.

يشار إلى أن، طبيب الرئيس الأمريكي، قد كشف إن الرئيس جو بايدن سيواصل إجراءات العزل، مع استمرارية إيجابية مسحة كورونا.