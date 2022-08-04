شكرا لقرائتكم خبر عن الكرواتي إيفان بيرسيتش يعلن جاهزيته للقاء ساوثهامبتون الإفتتاحي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

أعلن الجناح الكرواتي إيفان بيرسيتش عن جاهزيته للمباراة الإفتتاحية فى الموسم الجديد، وأعرب أنه ينتظر هذه الفرصة بفارغ الصبر، بعد أن كان يحلم باللعب فى الدوري الإنجليزي، الشئ الذي تحققه له بإنتقاله إلى توتنهام خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

كما أكد اللاعب أنه جاهز على المستوي البدني والذهني لمنافسات الموسم القادم فى البيرميرليج، وأن فرصة اللعب فى هذا المستوي المتقدم أمر جيد للغاية، لا سيما أن الدوري الإنجليزي واحدًا من أقوي دوريات العالم فى الوقت الحالي.

بيرسيتش يوضح تفاصيل مفاوضاته مع توتنهام

وأشار اللاعب الكرواتي فى حديثه أن المفاوضات مع فريقه الحالي بدأت منذ وقت طويل،وأن مسئولي الفريق الإنجليزي تحدثوا معه منذ مارس الماضى، ولكن تفضل اللاعب فى الإنضمام لفريق يشارك فى دوري الأبطال دفعه لرفض العرض المقدم حينها.

وأضاف أن مسئولي توتنهام كانوا حريصين على ضمه، لذا تجددت المفاوضات حينما أستطاع الفريق فى الفوز على أرسنال فى الأسابيع الأخيرة من مسابقة الدوري، ليضمن المشاركة بشكل رسمي فى منافسات دوري الأبطال الموسم المقبل، وهو ما دفع اللاعب للموافقة فى تلك المناسبة.



كونتي يتحدث عن دور اللاعب فى الفترة القادمة

وصرح الإيطالي أنطونيو كونتي أن اللاعب يمتاز بإمكانيات هائلة، وأن تعاقد الفريق معه، جاء بعد تصميم شديد منه، خاصة أن اللاعب فى صفقة إنتقال حر وكانت العديد من الأندية الكبري تخطط لضمه فى تلك الفترة.

وأوضح أن اللاعب بكل تأكيد سيكون له دور مؤثر مع الفريق خلال الفترة المقبلة، حيث أن الفريق سيشارك فى الكثير من البطولات على رأسها الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، كما أضاف أنه لم يستقر بعد على الدفع باللاعب من عدمه فى مباراة السبت أمام ساوثهامبتون.