وزارة الدفاع التايوانية تعلن عبور 22 طائرة صينية فوق الخط الفاصل في مضيق تايوان (أ ف ب).

أرسلت الصين 22 طائرة مقاتلة حلقت لوقت قصير فوق الخط الفاصل في مضيق تايوان الخميس، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التايوانية في آخر تصريحاتها بشأن المناورات التي تقوم بها قوات بكين حول الجزيرة.

ولفتت وزارة الدفاع التايوانية، على موقعها الالكتروني، إلى نشر أنظمة صواريخ دفاع جوي لتعقّب الطائرات وبثّ إنذارات إذاعية.