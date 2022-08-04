انت الان تتابع خبر الكشف عن أهم مقررات الإطار التنسيقي: لا تجديد للكاظمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف الأمين العام لـ"كتائب سيد الشهداء" أبو آلاء الولائي، الخميس، عن أهم مقررات الإطار التنسيقي اليوم، مؤكداً على على عدم التجديد لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

