انت الان تتابع خبر الكشف عن أهم مقررات الإطار التنسيقي: لا تجديد للكاظمي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف الأمين العام لـ"كتائب سيد الشهداء" أبو آلاء الولائي، الخميس، عن أهم مقررات الإطار التنسيقي اليوم، مؤكداً على على عدم التجديد لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال الولائي في تغريدة على "تويتر"، "قلناها سابقاً ونؤكدها الان: لا تجديد للكاظمي تحت اي ظرفٍ كان".
وأضاف "احيي الاخوة في الاطار لشجاعتهم المسؤولة في اجتماعهم الطارئ اليوم، الذي كان من اهم مقرراته الاتفاق على عدم التجديد للكاظمي ورفض ابقاءه رئيس تسوية للمرحلة المقبلة".