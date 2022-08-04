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الكشف عن أهم مقررات الإطار التنسيقي: لا تجديد للكاظمي

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بغداد - ياسين صفوان - كشف الأمين العام لـ"كتائب سيد الشهداء" أبو آلاء الولائي، الخميس، عن أهم مقررات الإطار التنسيقي اليوم، مؤكداً على على عدم التجديد لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الولائي في تغريدة على "تويتر"، "قلناها سابقاً ونؤكدها الان: ‏لا تجديد للكاظمي تحت اي ظرفٍ كان".

 

وأضاف "احيي الاخوة في الاطار لشجاعتهم المسؤولة في اجتماعهم الطارئ اليوم، الذي كان من اهم مقرراته الاتفاق على عدم التجديد للكاظمي ورفض ابقاءه رئيس تسوية للمرحلة المقبلة".


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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